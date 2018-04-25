Г. Науседа на встрече «Инициативы трех морей» обсудил инфраструктурные проекты

«Современная инфраструктура — это то, что нам нужно для стимулировани экономических отношений и повышения конкурентности», — сказал президент.

Он отметил, что Литва уже успешно проводит в жизнь такие проекты диверсификации энергоресурсов в регионе, как терминал сжиженного природного газа, кроме того, страны Балтии реализуют такие амбициозные проекты, как Rail Baltica, которые в будущем соединят эти страны с остальной Европой. Президент подчеркнул и важность проведения в жизнь и планов по синхронизации газовой и электроэнергетических систем.

На саммите президент сообщил о решении Литвы присоединиться к фонду «Инициативы трех морей» и выделить 20 млн евро на реализацию приоритетных проектов этой инициативы.

В этом году саммит «Инициативы трех морей» проводился дистанционно.

«Инициатива трех морей», отмечающая в этом году свое пятилетие, объединяет 12 стран ЕС, которые находятся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом году саммит «Инициативы трех морей» проводит Эстония. В виртуальном саммите также приняли участие высокопоставленные представители США и Европейской комиссии.

Цель инициативы — поощрение регионального экономического сотрудничества, ускорение развития энергетической, транспортной инфраструктуры и цифровизации.