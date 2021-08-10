Г. Науседа надеется, что Китай изменит свое решение об отзыве посла

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва, как суверенное государство, сама решает, с какими странами ей развивать отношения, вместе с тем глава государства надеется, что Китай изменит свое решение об отзыве посла в Вильнюсе.

Президент утверждает, что Литва придерживается политики «одного Китая» с 1991 года, когда были установлены дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

«Отношения между Китаем и Литвой должны основываться на принципе взаимного уважения. В противном случае диалог превращается в односторонние ультиматумы, что неприемлемо в международных отношениях. Вместе с тем, как суверенное государство, Литва сама решает, с какими государствами или территориями развивать экономические и культурные связи, не нарушая своих международных обязательств», – говорится в присланном BNS комментарии Г. Науседы.