Г. Науседа надеется, что переговоры НАТО и США с Москвой не исключат Европу

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Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что переговоры между НАТО и США с Москвой о деэскалации ситуации в связи со концентрацией военной мощи пройдут без обхода партнеров в Европе.

«Я всегда придерживался принципа в своем общении как с президентом Соединенных Штатов, так и с генеральным секретарем НАТО, что вопросы региональной безопасности нельзя решать за пределами нашего региона. Пока нам это удалось делать так, чтобы эти вопросы обсуждались и, без сомнения, обсуждались всеми союзниками по НАТО, и я надеюсь, что нам удастся это делать и в будущем», — сказал президент журналистам в Мариямполе.

НАТО и Соединенные Штаты передали в среду ответы Москве на ее требования о гарантиях безопасности, в том числе о неприеме Киева в НАТО и выводе сил Североатлантического союза из Восточной Европы. Конкретные ответы для Москвы не предаются гласности.

«Что касается гласности, непубличности — непубличных вещей не бывает, рано или поздно они становятся публичными и доступными для СМИ», — сказал Науседа, оценивая факт того, что информация о переговорах не является публичной.

На предыдущих встречах с официальными лицами США и НАТО прорыва достигнуто не было, Россия заявила, что ждет вышеупомянутых ответов и примет решение о продолжении переговоров.

Требования были выдвинуты в условиях напряженности, когда Москва сосредоточила около 100 тыс. военных на границе с Украиной, что спровоцировало опасения Запада по поводу возможности крупномасштабного вторжения в эту страну. В случае, если Россия решит это сделать, Запад грозит санкциями.

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