Г.Науседа надеется, что политические разногласия не помешают принять бюджет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что политические разногласия не помешают сейму принять государственный бюджет на следующий год, а при обсуждении расходов парламентарии будут ответственно предлагать и источники доходов.

Глава государства в среду подчеркнул, что «принятие бюджета – это ответственность всего сейма, не только правящих».

«Несмотря на то, что на процесс негативно влияют политические разногласия, президент надеется, что членам сейма достанет воли выполнить свою работу», – указала президентская группа по коммуникации, отвечая на вопросы BNS.

«Важно сохранить принцип, закрепленный в предложениях президента, что при предложении или обсуждении дополнительных расходов должны предлагаться и дополнительные источники доходов», – указало президентское ведомство.

Во вторник сейм приступил к рассмотрению бюджета на следующий год, и парламентарии отклонили предложения правительства ввести налог на загрязняющие автомобильные выхлопы и расширить базу налогообложения недвижимости.

Проект бюджета после доработки кабмин должен представить через несколько недель.