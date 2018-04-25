Г.Науседа надеется, что политические разногласия не помешают принять бюджет

Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что политические разногласия не помешают сейму принять государственный бюджет на следующий год, а при обсуждении расходов парламентарии будут ответственно предлагать и источники доходов.
Глава государства в среду подчеркнул, что «принятие бюджета – это ответственность всего сейма, не только правящих».
«Несмотря на то, что на процесс негативно влияют политические разногласия, президент надеется, что членам сейма достанет воли выполнить свою работу», – указала президентская группа по коммуникации, отвечая на вопросы BNS.
«Важно сохранить принцип, закрепленный в предложениях президента, что при предложении или обсуждении дополнительных расходов должны предлагаться и дополнительные источники доходов», – указало президентское ведомство.
Во вторник сейм приступил к рассмотрению бюджета на следующий год, и парламентарии отклонили предложения правительства ввести налог на загрязняющие автомобильные выхлопы и расширить базу налогообложения недвижимости.
Проект бюджета после доработки кабмин должен представить через несколько недель.
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