  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Г.Науседа обсудил с главой парламента Японии сотрудничество в науке, медицине

Подробнее...
default image
Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс: в бюджете не реализованы соглашения по зарплатам учителей

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется, что политические разногласия не помешают принять бюджет

Подробнее...
default image
Расследование по И. Розовой будет приостановлено из-за бюджета

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: никаких угроз для Беларуси со стороны Запада нет

Подробнее...
default image
Сенат США проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: в сейме есть большинство для принятия бюджета Литвы

Подробнее...
default image
Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии

Подробнее...
default image
Литва и Япония подписали меморандумы в сфере энергетики и информтехнологий

Подробнее...
default image
Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону

Подробнее...
default image
З.Единский: обложить налогом все финансовые учреждения, за которыми осуществляет надзор Банк Литвы

Подробнее...
default image
Министр экономики В.Синкявичюс уходит на месяц в отпуск по отцовству

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: Литва будет делать все, чтобы не допустить электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Борис Джонсон угрожает новыми выборами

Подробнее...
default image
Правящие будут выяснять, есть ли у них большинство для принятия бюджета

Подробнее...
default image
Дублинские власти платили рэкетирам

Подробнее...
default image
Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений в этом году на 2,4% превысили прогнозы

Подробнее...
default image
Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Г.Науседа надеется, что политические разногласия не помешают принять бюджет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что политические разногласия не помешают сейму принять государственный бюджет на следующий год, а при обсуждении расходов парламентарии будут ответственно предлагать и источники доходов.

Глава государства в среду подчеркнул, что «принятие бюджета – это ответственность всего сейма, не только правящих».

«Несмотря на то, что на процесс негативно влияют политические разногласия, президент надеется, что членам сейма достанет воли выполнить свою работу», – указала президентская группа по коммуникации, отвечая на вопросы BNS.

«Важно сохранить принцип, закрепленный в предложениях президента, что при предложении или обсуждении дополнительных расходов должны предлагаться и дополнительные источники доходов», – указало президентское ведомство.

Во вторник сейм приступил к рассмотрению бюджета на следующий год, и парламентарии отклонили предложения правительства ввести налог на загрязняющие автомобильные выхлопы и расширить базу налогообложения недвижимости.

Проект бюджета после доработки кабмин должен представить через несколько недель.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!