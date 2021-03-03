Г. Науседа надеется, что удастся не допустить на рынок электроэнергию с БелАЭС

«Методики действуют только тогда, когда есть общий консенсус всех государств, в противном случае они лишаются силы. Поэтому по данному вопросу нам еще предстоит договариваться с нашими партнерами», — сказал глава государства.

Президент Эстонии К. Кальюлайд несколько раз повторила, что ее страна напрямую не покупает электричество у России, однако на рынке страны российское электричество присутствует.

«И на самом деле часть используемой нами энергии российского происхождения. Какая эта часть, мы не можем оценить», — прокомментировала она.

По словам президента Эстонии, необходимо как можно скорее обложить налогом электроэнергию из третьих стран, где она вырабатывается на неэкологичных станциях, имеющих конкурентное преимущество по сравнению с производителями Евросоюза (ЕС).

«Мы работаем над тем, чтобы ЕС как можно скорее обложил налогом торговлю через границы потому, что из-за высокой стоимости CO2 Европа снизила производство своей энергии, и мы сейчас не видим, чтобы вместо этого пришла зеленая энергия», — объяснила президент.

Она надеется, что страны Балтии успешно последуют путем «озеленения» энергетики. К. Кальюлайд подчеркнула, что проблема импорта электроэнергии из третьих стран будет решена после синхронизации тремя странами своих сетей с сетями материковой Европы.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис во вторник сказал, что Литва надеется до конца июня договориться с Латвией и Эстонией о блокаде БелАЭС. В ином случае у Литвы будет план B.

«Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (…) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (…) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется», — сказал Д. Крейвис журналистам на пресс-конференции во вторник.