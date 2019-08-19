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Г.Науседа надеется на рост немецких инвестиций и уповает на экономическую дипломатию

Фото с сайта lrv.lt

Завершивший свой визит в Берлин президент Гитанас Науседа говорит, что получившие недавно ускорение германские инвестиции могут расти ещё больше, особенно в сфере финансов и секторе высоких технологий.

Президент сказал, что он экономическое сотрудничество он обсудил с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером.

«Германия на ближайшее десятилетие остаётся одним из наших основных экономических партнёров. Мы констатировали, что в этой области  ситуация неплохая, и появилось много новых инвесторов», — сказал Г.Науседа литовским журналистам в Вильнюсском аэропорту.

«В то же время мы констатировали, что потенциал гораздо более велик и может включать те секторы, которые сегодня не так широко представлены — это финтех, высокие технологии, биотехнологии, науки о жизни», — сказал глава государства.

В последние годы Литву для строительства своих заводов выбрали несколько немецких промышленных гигантов, поставляющих компоненты для автомобильной промышленности — компания Hella по производству светотехнической и электронной продукции завод уже открыла, а Continental и Mikron планируют свои предприятия открыть в этом году.

На встрече с в Берлине представителями компании швейцарского и германского капитала Mikron Г.Науседа провёл беседу с экономическим советником Симоном Крепстом. Эта компания в конце сентября в Каунасском районе откроет завод по производству модулей автоматизации.

Литва также стремится привлечь новые немецкие финтех-компании, чтобы они помогли превратить Литву в финтех-центр Северной Европы.

Г.Науседа сказал, что экономическая дипломатия будет одним из его внешнеполитических приоритетов, и послы будут обязаны укреплять торговые связи и привлекать инвестиции.

«Я уже встречался с одним из дипломатов, которые теперь принимают на себя новые обязанности в новых странах. Многим из них я повторяю наказ о том, что вашу деятельность буду оценивать по тому, как улучшится наше экономическое и инвестиционное сотрудничество», — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что помимо экономической дипломатии он будет уделять большое внимание вопросам безопасности, поскольку «в небезопасных условиях невозможно успешно созидать экономику и процветание», а также повестке дня Евросоюза и НАТО.

Г.Науседа во время президентской кампании неоднократно говорил, что во внешней политике Литвы отсутствует экономическая дипломатия. Он подчеркнул, что при принятии решения о создании сети дипломатических миссий необходимо более тщательно учитывать экономические интересы, и пообещал направить делегации бизнесменов на потенциальные рынки.

Как отметили его советники, при подготовке к поездке в Германию президент рассматривал возможность встречи здесь с потенциальными инвесторами, но из-за летних отпусков и логистических проблем провести такую встречу не удалось.

BNS

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