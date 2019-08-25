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Г. Науседа: надо начинать с налога на роскошь

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

После недавнего заявления премьер-министра о том, что с января 2020 года будет введен налог на загрязняющие окружающую среду легковые автомобили, президент Гитанас Науседа сказал, что придерживается прежней позиции: введение данного налога преждевременно, так как он увеличит социальную отчужденность. Глава государства полагает, что начинать нужно с налогообложения предметов роскоши, сообщает BNS.

«Автомобильный налог, который зависит от количества выбросов CO2, существует во многих европейских странах, но если сегодня поступать по-школярски, по учебникам и пытаться перенести автомобильные налоги, существующие на Западе, на литовскую почву, то это будет не только социально неэффективно, но и опасно, потому что самое большое налоговое бремя ляжет на тех людей, которые ездят на худших автомобилях, поскольку у них нет достаточных доходов», — сказал Г. Науседа в интервью радиостанции LRT.

Он отметил, что необходимо начинать с налогообложения роскоши, то есть с рабочего объема двигателя, с налогообложения автомобилей с очень маленьким природоохранным элементом — выбросом углекислого газа.

В июне будущий президент заявил, что рассмотрит предложения по налогообложению автомобилей, исходя из их мощности, а налог на выбросы CO2 можно будет вводить постепенно.

«Налог в принципе может существовать, но он должен быть социально адекватным нашей нынешней ситуации с доходами и излишне не раздражать общество. То же самое я могу сказать и об универсальном налоге на недвижимое имущество», — сказал президент.

Международные организации на протяжении ряда лет предлагали Литве ввести налоги на загрязняющие окружающую среду транспортные средства.

Информация «ЛК», BNS                     

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