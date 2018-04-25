Г.Науседа наложил вето на закон о снижении выборного барьера

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.

«Установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.

В данный момент партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.

Глава государства подчеркнул, что установленные более низкие барьеры обусловят дробление сейма на более мелкие фракции и меньшую стабильность правительства.

«Проблема разочарования граждан в демократических институтах не должна решаться за счет поспешных и мало обсужденных изменений избирательных законов», – заявил президент.

Он отметил недостаточность усилий по более активному вовлечению граждан и экспертов в конкретных сферах в законодательный процесс являются недостаточными.

По словам Г. Науседы, такие изменения законов, от которых может зависеть исход выборов, должны приниматься ответственно, с уважением конституционных принципов, с учетом сложившихся традиций.

Глава государства также сказал, что при установлении подобного правового регулирования заградительный барьер в парламенте был бы ниже, чем установленные пределы на муниципальных выборах и выборах в Европарламент. При принятии закона должным образом не было учтено конституционного понятие «сейма» как представительства народа.

Г. Науседа подчеркнул, что решение снизить барьер менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике выборов, закрепленной международными организациями.

Президент ранее выражал поддержку предложению снизить барьеры до 4 и 6%.

Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря.