Г.Науседа намерен просить экспертной помощи в борьбе с коронавирусом у Южной Кореи

Prezidento Gitano Nausėdos nuotolinės spaudos konferencijos transliacija per LRT televiziją/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает попросить главу Южной Кореи, чтобы эта страна прислала эксперта в Литву для проведения консультаций об управлении ситуацией с коронавирусом.

«Я наметил поговорить с президентом Южной Кореи, и думаю, что эта беседа может состояться уже завтра, чтобы попросить прислать специалиста из Южной Кореи, который мог бы проконсультировать по тем вопросам, которые для нас сейчас самые актуальные и с которыми успешно справилось правительство Южной Кореи в последнее время», – сказал глава государства на пресс-конференции в понедельник.

Prezidento Gitano Nausėdos nuotolinės spaudos konferencijos transliacija per LRT televiziją/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Как вам известно, (…) в этом государстве была довольно сильная вспышка коронавируса, однако оно смогло справиться с ситуацией при помощи эффективных мер, и я думаю, что их опыт будет для нас целесообразен и ценен», – добавил Г. Науседа.

Пик коронавирусной инфекции в Южной Корее был в конце февраля, но в последнее время число заражений уменьшается.

В целом в этой стране подтверждено почти 9 тысяч случаев коронавируса, умерло 118 человек. В понедельник подтверждено 64 случая заболевания – меньше всего в этом месяце.