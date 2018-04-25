Г.Науседа: назначение Д.Яунишкиса на 2-й срок — знак высокого доверия

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

Назначение Дарюса Яунишкиса на второй срок директором Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы — знак высокого доверия, сказал президент Гитанас Науседа, принимая во вторник присягу Д. Яунишкиса.

«Это знак высокого доверия — назначить человека на второй срок в таком ответственном ведомстве», — сказал глава государства.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

«Результаты вашего первого срока полномочий произвели впечатление и на литовское общество, то подтверждают соцопросы, по которым видно, что доверие к ДГБ однозначно выросло, и на меня как на президента Литовской Республики», — сказал Г. Науседа.

Он отметил роль Д. Яунишкиса в произведённом в ноябре прошлого года так называемом обмене шпионами, когда двух граждан Литвы и одного гражданина Норвегии обменяли на двух осужденных в Литве российских шпионов.

Во вторник начался второй срок полномочий Д. Яунишкиса в должности директора ДГБ.

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.