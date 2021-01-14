Г. Науседа назначил Генпрокурором Литвы Н. Грунскене

Последние семь лет она возглавляла Паневежскую окружную прокуратуру (ПОП), а на посту Генпрокурора она сменила завершившего срок полномочий Эвалдаса Пашилиса.

У нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.

Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма.