Г. Науседа назначил Генпрокурором Литвы Н. Грунскене

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа назначил генеральным прокурором страны Ниду Грунскене.
Сегодня новый Генпрокурор дала присягу и встретилась с главой государства.
Ее присяга должна была состояться 30 декабря, но тогда у нее был подтвержден коронавирус и церемония была отложена.
Последние семь лет она возглавляла Паневежскую окружную прокуратуру (ПОП), а на посту Генпрокурора она сменила завершившего срок полномочий Эвалдаса Пашилиса.
У нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.
Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.
Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.
Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма.