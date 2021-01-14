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Г. Науседа назначил Генпрокурором Литвы Н. Грунскене

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа назначил генеральным прокурором страны Ниду Грунскене. 

Сегодня новый Генпрокурор дала присягу и встретилась с главой государства. 

Ее присяга должна была состояться 30 декабря, но тогда у нее был подтвержден коронавирус и церемония была отложена. 

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Последние семь лет она возглавляла Паневежскую окружную прокуратуру (ПОП), а на посту Генпрокурора она сменила завершившего срок полномочий Эвалдаса Пашилиса. 

У нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции. 

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням. 

Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета. 

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма. 

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