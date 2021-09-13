Г. Науседа назначил награды по случаю Дня памяти жертв геноцида евреев Литвы

Почти все эти лица награждены посмертно.

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида еврее в Литве. Кроме того, 23 сентября в Литве отмечается День памяти жертв геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.

В годы Второй мировой войны в Литве были убиты около 195 тыс. евреев.

По данным Литовского центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживали около 208 тыс. евреев.