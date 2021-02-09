Г. Науседа не будет участвовать в саммите в Китае, Литву представит М. Скуодис

«Литва, как страна Евросоюз, также высказывается за диалог между ЕС и Китаем», — добавил он.

Пресс-секретарь М. Скуодиса подтвердила BNS, что на этой встрече Литву будет представлять министр транспорта.

Литва принимает участие во встречах в формате 17+1 (ранее 16+1) с 2012 года.

Критики отмечают, что этот формат разделяет единство ЕС. Сторонники утверждают, что для Литвы это полезный инструмент общения с Китаем.

Инвестиции Китая в Литве и двусторонняя торговля пока не являются масштабными, но в прошлом году рекордно вырос объем китайских грузов, перевезенных предприятием «Литовские железные дороги» («Lietuvos geležinkeliais»).

В прошлом году разведслужбы Литвы отметили, что Китай расширяет свое влияние по всему миру, обеспечивая экономическими мерами поддержку Пекину по важнейшим политическим вопросам.