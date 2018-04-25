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Г. Науседа: не исключено, что придется вернуться к вопросу о закрытии границ ЕС

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется снова рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа. 

И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща. 

«Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (…) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к вопросу о закрытии границ снова придется вернуться», — сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник. 

Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ. 

«На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения инструмента карантинации», — прокомментировал президент ситуацию в стране. 

 «Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже», — добавил Г. Науседа. 

По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7  случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство. 

Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.

Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция. 

Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран. 

Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений. 

В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.

Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии. 

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