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Г. Науседа не поедет на встречу с президентами Эстонии и Латвии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг не отбыл на запланированную трехстороннюю встречу с главами Эстонии и Латвии.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сообщил BNS, что встреча была запланирована давно, планировалось обсуждать региональную безопасность, меры по борьбе с коронавирусом, связанные с ЕС вопросы, а также — отказ от закупок электроэнергии у БелАЭС. 

«До встречи глав стран Балтии министрам энергетики и экономики не удалось достичь трехсторонних договоренностей по поводу методики торговли электроэнергией с третьими странами», — заявил А. Бубнялис. 

Также он добавил, что, по мнению президента, сначала следует завершить переговоры, иметь конкретные решения и результаты переговоров, а лишь затем встречаться на высшем уровне и обсуждать план действий стран. 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и глава Латвии Эгил Левитс в четверг запланировали встречу на острове Сааремаа в Эстонии, лидеры стран обсудят вопросы ЕС, региональной безопасности, охраны окружающей среды и другие. 

Администрация президента Эстонии сообщила, что Г. Науседа «в последний момент решил остаться дома из-за внутренних дел».

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