Г. Науседа не привитым: привейтесь не ради других, ради себя

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Литовский президент Гитанас Науседа призывает людей прививаться и слушать специалистов, а не активистов социальных сетей.

«Я хочу еще раз призвать всех прививаться. Не потому, что кто-то вынуждает или побуждает вас это делать. Привейтесь ради самих себя, ради своих близких, ради безопасности всего общества», – сказал Г. Науседа после встречи с экспертами в сфере здравоохранения.

По его словам, привитые люди значительно снижают свой риск заболеть.

«Меньше руководствуйтесь теориями в социальных сетях или рекомендациями «специалистов». Просто слушайте наших ученых, настоящих специалистов», –сказал глава государства.

Г. Науседа подчеркнул, что он и его семья были вакцинированы.

«Мне сделали прививку, сделали прививку моей жене Диане, сделали две мои дочери, и во время моей последней встрече с отцом, он спросил меня, когда он сможет сделать третью вакцинацию, потому что его вторая вакцинация была сделана полгода назад», — сказал президент.

«Он очень общительный человек, и таким образом он хочет снизить риск заболевания, и, как вы хорошо знаете, для человека, которому почти 92 года, любой контакт с больным человеком может быть фатальным», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это несложно, ведь в Литве есть все виды вакцин, много мобильных пунктов.

«Спросите тех, кто уже был вакцинирован. Они дадут всю информацию, зачем они это сделали », — пояснил президент.

В Литве 49,1% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Если считать только взрослых, 58,5% были вакцинированы.