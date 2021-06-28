Г. Науседа не видит необходимости изолироваться по причине болезни премьера Люксембурга

«С учетом того, что президент Республики уже получил два дозы вакцины от COVID-19, и со второй дозы прошел достаточный срок для формирования иммунитета, потребности в изоляции нет», – говорится в ответе BNS.

О выявленном у премьера Люксембурга коронавирусе и десятидневной изоляции офис главы правительства этой страны сообщил в воскресенье. В нем также говорится, что ни один из 26 руководителей других стран ЕС, которые участвовали в саммите в Брюсселе в четверг и пятницу, не считаются случаями «контакта».

48-летний Кс. Беттель привит лишь первой дозой вакцины от COVID-19 .