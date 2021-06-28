Г. Науседа не видит необходимости изолироваться по причине болезни премьера Люксембурга

Поскольку премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заразился коронавирусом, участвовавший вместе с ним в заседании Совета руководителей ЕС президент Литвы Гитанас Науседа не собирается изолироваться.
Администрация президента информировала BNS, что на встрече соблюдаются все меры безопасности, то есть участники носят защитные маски, избегают длительного близкого контакта.
«С учетом того, что президент Республики уже получил два дозы вакцины от COVID-19, и со второй дозы прошел достаточный срок для формирования иммунитета, потребности в изоляции нет», – говорится в ответе BNS.
О выявленном у премьера Люксембурга коронавирусе и десятидневной изоляции офис главы правительства этой страны сообщил в воскресенье. В нем также говорится, что ни один из 26 руководителей других стран ЕС, которые участвовали в саммите в Брюсселе в четверг и пятницу, не считаются случаями «контакта».
48-летний Кс. Беттель привит лишь первой дозой вакцины от COVID-19 .