Г.Науседа: необходимо обеспечить беспрепятственное возвращение граждан в Литву

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в режиме конференц-связи провел совещание с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Стороны обсудили возможности возвращения граждан Литвы домой после того, как Правительство с 1 апреля ввело более жесткую процедуру возвращения в страну. Согласно данным, на сегодняшний день 180 граждан ждут от государства помощи в возвращении домой.

«Процесс возвращения граждан приближается к концу. С введением более жестких правил, в первые дни апреля гражданам будет предоставлена исключительная возможность вернуться домой организованными Евросоюзом вывозными авиарейсами, паромами и автомобилями. Это – исключение, позже будет еще меньше возможностей вернуться домой», — сказал Президент.

В ходе совещания министр иностранных дел Линас Линкявичюс представил последние статистические данные, а также то, как организован процесс возвращения граждан в Литву. По данным на 30 марта, 3253 гражданина Литвы уже вернулись домой.

Еще несколько сотен граждан вернулись в Литву вывозными рейсами, организованными Европейским союзом и другими странами при посредничестве дипломатических представительств Литвы за рубежом.

Большое внимание было уделено обсуждению сотрудничества между Министерством иностранных дел и посольствами. Президент поблагодарил Министерство иностранных дел, посольства, представительства и консульства Литвы во всем мире за активную и эффективную работу по возвращению граждан домой и обеспечению поставок медицинских средств в Литву.

«Все сотрудники дипломатических служб помогли нам выполнить конституционный долг и сделали нашу работу на благо литовских граждан, живущих по всему миру, более значимой», — добавил Гитанас Науседа.

Президентура. Группа по вопросам коммуникации