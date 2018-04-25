Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что хаотичные события в Сейме оправдывают необходимость трансформации механизма составления государственного бюджета.

«Хаотические события в Сейме только подтверждают, что сегодня уже недостаточно изменить отдельные элементы системы — необходимо трансформировать весь механизм бюджетирования», — сказал президент на открытии Международной конференции Государственного контроля.

По словам Г.Науседы, «при разработке проекта бюджета самое важное не то, какую сумму получит тот или иной распорядитель ассигнований, а какая государственная услуга будет создана для каждого жителя страны за деньги налогоплательщиков».

«Цели, а не управляющие фондами, должны занимать центральное место в бюджетном законодательстве», — сказал президент.

В настоящее время больше всего споров в парламенте вызвали предложения о введении вместе с новым бюджетом налогов на банковские активы, на высокие торговые обороты и на загрязняющие воздух автомобили.