Г. Науседа: низкий уровень взаимодейтсвия науки и бизнеса остается нашей ахиллесовой пятой

«Складывается впечатление, что предпринимателям иногда не хватает веры, а ученым – уверенности в собственных силах. Все вместе мы способны разорвать этот порочный круг», – акцентировал он.

По словам президента, распространение инноваций не может больше ждать изменений в системе образования, поэтому следует действовать «здесь и сейчас».

«Во-первых, необходимо последовательно, по меньшей мере до 2 % ВВП, увеличивать финансирование научных исследований и экспериментальных разработок. Во-вторых, в наших государственных структурах мы должны создать сеть должностных лиц, ответственных за инновации, через которую мы могли бы более эффективно координировать политику в сфере инноваций», – сказал Г. Науседа.

«В-третьих, опираясь на научно-исследовательскую базу и фундаментальные исследования, мы должны более активно участвовать в международных научных структурах», – перечислил президент.

Он акцентировал роль образования в расширении достижений страны, критиковал непоследовательные реформы, которые идут уже три десятилетия, призвал партии в этом году подписать национальное соглашение по образованию.

«Осознавая, что образовательные инициативы превращаются в результаты спустя много лет или десятилетий, мы должны начать действовать как можно скорее», – подчеркнул президент.

Среди представленных Г. Науседой в прошлом году предложений по укреплению инновационного климата было и предложение учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации.

Сейчас Литва выделяет на научные исследования и экспериментальное развитие менее 1% ВВП, по этому показателю она значительно отстает от среднего показателя в странах Организации экономического развития и сотрудничества. Г. Науседа назвал это осенью прошлого года «позорным».

В правительственной программе поставлена цель выделять к 2024 году на научно-экспериментальное развития до 1,5% ВВП.