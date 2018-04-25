Г. Науседа: новые инвестиции должны поднять Литву на другой уровень развития

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что новые инвестиции должны не только облегчить выход из нынешнего кризиса, но и поднять Литвы на другой уровень развития и производительности.

Это глава государства сказал после встречи с членами правительства, ответственными за области самого большого европейского финансирования.

«Мы должны быть готовы со смыслом инвестировать средства в секторы, которые будут в дальнейшем создавать самую большую добавленную стоимость», — сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

«Новые инвестиции должны не только облегчить выход из нынешнего экономического кризиса, но и поднять Литву на другой уровень развития и производительности, обеспечить более высокие доходы населентю. Это необходимо при создании государства благосостояния», — сказал он.

По словам главы государства, приоритетами Литвы являются реформы образования и здравоохранения, дигитализация, приспособление к изменениям климата, развитие науки и инноваций, укрепление промышленности, интеграция во внутренний рынок ЕС, особенно в плане реализации инфраструктурных проектов и укрепления позиций в глобальных цепях поставок и производства.

На встрече также обсуждалась нынешняя ситуация с многолетней финансовой программой Евросоюза (ЕС). Глава государства подчеркнул, что новые возможности для Литвы предлагает новый временный Фонд восстановления Ервопы, из которого Литва до 2024 года может рассчитывать получить 3,908 млрд евро дотаций и, в случае необходимости, кредит в объеме 2,059 млрд евро.

Во встрече участвовали министры финансов, сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, экономики и инноваций, образования и науки, иностранных дел.