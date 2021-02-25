Г. Науседа: нужно найти возможности для увеличения мощностей по производству вакцин в ЕС

Г. Науседа также сказал, что информировал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о №значении в производственной цепочке» действующего в Литве и производящего реагенты для вакцин предприятия Thermo Fisher Scientific.

По словам литовского лидера, поскольку на рынок выходят новые производители, в стране во втором квартале нужно подготовиться к увеличению объемов вакцинирования.

«Если этот перелом произойдет, то стремление и ЕС, и Литвы провести в жизнь вакцинацию до лета вполне реально и может получить успешное завершение», — сказал Г. Науседа.

Несколько ранее Г. Науседа озвучил стремление, чтобы в Литве до середины лета было привито около 70% взрослого населения. Согласно графику Министерства здравоохранения, массовую вакцинацию жителей Литвы намечается начать в мае.