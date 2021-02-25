Г. Науседа: нужно найти возможности для увеличения мощностей по производству вакцин в ЕС

Литовский президент Гитанас Науседа гвоорит, что Литва вместе с Данией, Бельгией, Испанией и Польшей обратилась к Шарлю Мишелю с просьбой найти инструменты и возможности для увеличения мощностей по производству вакцин в Евросоюзе (ЕС).
«В ЕС существует очень сильное давление со стороны государств-членов в плане увеличения объемов производства вакцины и стремления к тому, чтобы производство вакцин во втором квартале нынешнего года было увеличено в несколько раз», — сказал глава государства после онлайн-заседания Европейского совета в четверг.
По его словам, производству вакцин могли бы способствовать и действующие в Литве предприятия.
«Мы можем предложить услуги и найти еще больше рынков для наших передовых производителей, которые могли бы способствовать очень благородной работе и провести в жизнь планы увеличения (производства) вакцин, и делали бы это не только в ближайшие годы, но и в перспективе ближайшего будущего», — сказал президент.
Г. Науседа также сказал, что информировал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о №значении в производственной цепочке» действующего в Литве и производящего реагенты для вакцин предприятия Thermo Fisher Scientific.
По словам литовского лидера, поскольку на рынок выходят новые производители, в стране во втором квартале нужно подготовиться к увеличению объемов вакцинирования.
«Если этот перелом произойдет, то стремление и ЕС, и Литвы провести в жизнь вакцинацию до лета вполне реально и может получить успешное завершение», — сказал Г. Науседа.
Несколько ранее Г. Науседа озвучил стремление, чтобы в Литве до середины лета было привито около 70% взрослого населения. Согласно графику Министерства здравоохранения, массовую вакцинацию жителей Литвы намечается начать в мае.