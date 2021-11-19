Г. Науседа о беседах с А. Лукашенко: надо общаться и с захватчиками самолетов

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беседы западных лидеров с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко неизбежны для разрешения гуманитарного миграционного кризиса, и сравнил ситуацию с захватом самолета.

В интервью программе «Тема дня» телеканала LRT в четверг он подчеркнул, что «ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси речи быть не может, потому что выборы 2020 года были незаконными, сфальсифицированными, и поэтому результат не признается».

«Санкции будут продолжаться, потому что мы не видим причин, по которым режим что-либо менял в корне. Но чтобы решать гуманитарную проблему с Лукашенко – вероятно, я позволю себе провести аналогию с угонщиком самолета — идет ли речь о том, чтобы позволить только угонщикам перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно», — сказал Г. Науседа.

Он заверил, что первые признаки деэскалации ситуации видны уже сегодня.

«Сегодня мы видим, что перед нашими глазами происходит то, что и должно происходить: люди возвращаются на родину, самолет с пассажирами взлетает, полный пассажиров, вылетает из Минского аэропорта и возвращает людей на родину. Это означает, что деэскалация ситуации хоть и немного, но происходит», — сказал президент.

Он также утверждает, что администрации президента была проинформирована о содержании беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с А. Лукашенко на этой неделе. По его словам, упоминающиеся в белорусских СМИ мнимые договоренности о разделении ответственности между ЕС и Беларусью в заботе о мигрантах «являются собственным нарративом Лукашенко».

Цель — преодолеть гуманитарный кризис.

» Я вижу только одно решение проблемы: вернуть людей домой, здоровыми и живыми, и больше не впускать обманным путем», – отметил глава Литвы.

«Целью А. Меркель было обсудить проблему, гуманитарную трагедию — иначе я и не могу назвать то, что происходит на границах Польши и Литвы, — и попытаться решить эту проблему с господином Лукашенко. Потому что без его участия было бы очень сложно посадить этих людей на борт и отправить их в страну происхождения», — сказал Г. Науседа.

Он считает, что А. Меркель говорила с А. Лукашенко как «господином Лукашенко, а не как президентом, поскольку он таковым не является и не может им быть», и это не может рассматриваться как признание его руководителем Беларуси.

Г. Науседа также заверил, что А. Меркель, сообщая ему о предстоящем разговоре с А. Лукашенко, интересовалась позицией Литвы и тем, «что мы считаем важным сказать по этому поводу».

«Мы подчеркнули очень важные вещи, что не должно быть никаких соглашений по миграции, разделению миграционного бремени, поскольку это является стимулом для продолжения этой деятельности. Что А. Лукашенко ни в коем случае нельзя обещать признание. Также, несомненно, что мигранты, являющиеся основной целью такого разговора, должны быть возвращены домой. Так что были те, я бы сказал, красные линии, которые важны для Литвы и других стран региона», — сказал президент.

Санкции для «Белавиа» должны остаться

Президент также заявил, что у него нет подтвержденной информации о том, что белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» может быть исключена из списка возможных санкций. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсберг ранее заявлял, что на переговорах ЕС «Белавиа» пытаются исключить из санкционного списка.

«Во-первых, неправильно комментировать слухи — у меня нет такой подтвержденной информации, но обвинять друг друга во всевозможных вещах, которых может и нет я не хочу. Само решение исключить «Белавиа» неверно, потому что это причина проблемы, одна из причин (…). Поэтому «Белавиа» должна оставаться в списке, и мы должны гарантировать, что «Белавиа» не будет исключена дипломатически- политическими каналами», — сказал он.

На прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей собралось несколько тысяч мигрантов. Они разбили лагеря на границе и пытаются прорваться через заграждения, чтобы попасть в Польшу. Литва, опасаясь аналогичного сценария, ввела на границе страны чрезвычайное положение.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тыс. мигрантов.

Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.