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TOP,Новости,Политика

Г. Науседа о бюджете: предыдущее правительство скрыло некоторые вещи

Nuotrauka lrp.lt

В проекте бюджета на следующий год предыдущее правительство «некоторые вещи скрыло», поэтому запланированный сейчас дефицит выше, заявил президент Гитанас Науседа.

«Прошлое правительство, скажем так, некоторые вещи скрыло, вот почему дефицит бюджета по сравнению с первоначальным проектом, стал выше», — заявил в понедельник на пресс-конференции глава государства.

Однако он подчеркнул, что в период кризиса естественно, что расходы госсектора выше доходов.

«Мы должны проводить активную фискальную политику, которая означает, что расходы власти в такие периоды естественно не могут быть профинансированы соответствующими доходами», — подчеркнул он. 

Кроме того, президент подчеркнул, что уже теперь нужно думать о том, как после восстановления экономики вернуться к сбалансированному бюджету.

В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, а правительство Саулюса Сквярнялиса планировало 5%-ый дефицит.

Новое правительство сообщило, что увеличение дефицита связано с тем, что прошлое правительство не выделило средства на борьбу с пандемией.

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