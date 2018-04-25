Г. Науседа о критике речи жены: охотники за нарративами превратили ее в антитезисы

Nuotrauka lrp.lt/ Vygaudo Juozaičio

Критики исказили речь Дианы Науседене об усилении влияния женщин, превратили ее в антитезисы о неуважении к женскому труду, заявил глава страны Гитанас Науседа.

«Позавчера Диана приняла участие в дискуссии об усилении влияния женщин и выразила соображение, что систему образования страны не спасает факт, что 79% учителей женщины. Они становятся заложниками неполноценной системы и немногое бы изменилось, если бы в школах работал аналогичный процент мужчин», — написал президент в четверг в соцсети Facebook.

«Должно быть, навыков по пониманию текста шестиклассника или даже третьеклассника хватило бы, чтобы понять выраженную мысль, однако охотники за нарративами исказили ее до антитезиса о неуважении к женскому труду. Читай, система не работает, так как в ней трудится слишком много женщин! Так всем своим существом поддерживающая усиление влияния женщин Диана стала их врагом», — добавил он.

Так глава страны отреагировал на критику в адрес речи его жены во время дискуссии о лидерстве женщин на мероприятии «Литовский Давос».

«У нас сложилась система, в которой проблемы не анализируются, нет поиска решений реальных проблем, (…) в систему включаются женщины, могут ли они изменить будущее? Приведу простой пример — наша система образования. Часто повторяется стереотип, что если мы увеличим количество женщин где-то, то автоматически в этой области улучшатся показатели. В системе образования работают 79% женщин, но если мы посмотрим на показатели, то увидим, что те показатели, которые должны расти, постоянно падают вниз», — цитировал речь Д. Науседене во вторник портал lrt.lt.

В соцсетях и СМИ эта часть речи была интерпретирована, что именно из-за женщин система образования является некачественной.

По утверждению президента, критики не читали текста, не слышали речи на конференции, однако осуждают.

«Затем подключились защитники равных возможностей, обнаружившие здесь признаки сексизма. Вот это да! Вскоре отозвались и трудовые коллективы, выражая свою солидарность и возмущение. Так сказать, первоначального текста не читали, конференцию не слышали, но осуждаем. Совсем как в 60-70-е годы в Советском Союзе: «Пастернака не читал, но хочу сказать…» А что же случилось на самом деле? Тема дискуссии была ловко «отмыта» и манипулятивно подсунута проблема равных прав», — написал президент.

По его мнению, это сделали «комментаторы, которые десять лет молчали и благополучно наблюдали, как система образования Литвы все глубже закапывается в землю».

«Только сейчас мы пытаемся вновь ее поднять на ноги, представив полный пакет законов по тем же самым равным возможностям. Только уже детям из семей с разным социальным статусом», — добавил президент.

Президент сказал, что ему неприятно, что «неспящие из-за защиты прав человека организовали публичную экзекуцию мамы и женщины, за чьи равные возможности и самовыражение они якобы боролись».

«Женщине, которая любила мою светлой памяти маму, несколько десятков лет честно проработавшую учительницей. Одной из тех 79%. Я не обращаюсь к чести и совести этих нескольких комментаторов, не могу обращаться к тому, чего нет».

«Я обращаюсь ко всем доброжелательным людям, которые неравнодушны к судьбе государства. Продолжается борьба за публичное пространство. Не допустим оккупации себя партией «пустых барабанов», — всеми теми, кто любит рассуждать о благородных материях, но в своей личной жизни ими не руководствуются», — отметил президент.

Когда BNS попросила полный текст речи Д. Науседене, то в офисе президента сообщили, что речь первой леди не готовилась заранее, поэтому текста нет, и предложило обращаться к организаторам мероприятия.