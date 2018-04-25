Г.Науседа о проблемах Реестрового центра: Р. Синкявичюс должен прервать отпуск

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Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами Реестрового центра, которому никак не удавалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, призвал министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса прервать отпуск и выйти на работу.

«Я призвал (его) немедленно вернуться на работу. Отпуск в таких условиях и обстоятельствах недопустим. В силу объективных причин человек не мог быть на работе сразу, в тот же день, завтра он должен вернуться на работу», — сказал на пресс-конференции во вторник глава государствва, комментируя ситуацию в Реестровом центре (РЦ).

По словам президента, во властных структурах, в отличие от частного сектора, недостает превентивных систем, которые способствовали бы избежанию подобных ситуаций.

Как отметил президент, сейчас главная задача — обеспечить, чтобы из-за ошибок госведомств не страдали «простые люди — клиенты, пациенты, медики».

«Это — главная цель, а о «головах» мы поговорим позже», — добавил он.

В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине имели место перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.

Во вторник была восстановлена работа системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata.