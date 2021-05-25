Г. Науседа о саммите ЕС: было важно очень быстро направить сигнал

По его словам, во время дискуссий удалось добиться расширения списка санкций в отношении минского режима, в который были внесены как юридические, так и физические лица, а также были внесены целевые экономические санкции, которые еще должна будет одобрить Еврокомиссия.

«Эти целевые экономические санкции появились не случайно. На самом деле мы озабочены тем, что широкие экономические меры могут оказать негативное воздействие и на само гражданское общество Беларуси, на людей, которые борются с режимом, поэтому должно иметь место субтильное использование мер, которые бы были направлены, прежде всего, на тех, кто ответственен за эти ужасные действия, которые сейчас совершает белорусский режим», – сказал Г. Науседа.

По его словам, на саммите ЕС в понедельник Литве была предоставлена возможность начать дискуссии.

«Я думаю, что это было по причине нашей активной позиции как в августе прошлого года, в последующие месяцы, конечно, и потому, что мы непосредственно были затронуты этим беспрецедентным событием», – отметил руководитель страны.

Действия белорусского режима по принуждению к посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair, по словам Г. Науседы, вынудили руководителей ЕС прислушаться и к озабоченности Литвы по поводу Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

«Я также специально поднял вопрос БелАЭС, поскольку этот объект в нынешнем контексте выгляди еще более страшно. Если режим может не считаться с опасностью жизни людей при полете самолета, то тем более он может не очень заботиться и о возможных последствиях в случае инцидента на БелАЭС. Коллеги с пониманием приняли эту информацию, и я думаю, что наши дискуссии с Еврокомиссией и с коллегами в Латвии и Эстонии об отказе закупать электроэнергию у Беларуси должны продвигаться быстрее и принести более ощутимые результаты», – сказал президент.

По его словам, на саммите состоялась «историческая и очень разноплановая дискуссия», и «пожалуй, мы впервые после длительного перерыва пришли к очень принципиальной и очень глубокой позиции по российскому вопросу».

«Отрадно, это демонстрирует, что все больше государств ЕС на собственной шкуре ощущают, какова Россия, какое поведение она демонстрирует и чего добивается. Одним из таких лейтмотивов, и я очень поддерживаю эту установку, является того, что Россия старается расколоть наше единство. Поэтому лучшим рецептом для противостояния давления России было бы демонстрация нашего единства по всем принципиальным вопросам, во всех отношениях с Россией», – сказал Г. Науседа.

По его словам, единая и иммунная к действиям России позиция ЕС предоставляет больше мотивации и надежды и странам Восточного партнерства.

В понедельник лидеры ЕС осудили совершенную белорусскими властями принудительную посадку пассажирского лайнера и задержание летевших в нем активиста оппозиции Романа Протасевича, его подруги Софии Сапеги, а также призвал европейские авиакомпании избегать воздушное пространство Беларуси.

Участники саммита также отметили, что ЕС должен как можно быстрее рассмотреть новые экономические санкции в отношении минского режима.

Лидеры ЕС потребовали, чтобы оба задержанных, летевших из Афин в Вильнюс были «незамедлительно отпущены, чтобы была обеспечена свобода из передвижения», говорится в сообщении.

Они также призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать этот «беспрецедентный и неприемлемый инцидент».

Совет ЕС призвал «предпринять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве ЕС и закрыть доступ к рейсам в аэропортах ЕС, которые обслуживают такие авиакомпании».

Лидеры ЕС выразили солидарность с Латвией, поскольку Беларусь приняла решение выслать почти всех работников посольства этого Балтийского государства в Минске в связи с инцидентов в Риге, когда официальный белорусский флаг был заменен на исторический бело-красный флаг, ставший символом сопротивления режиму.