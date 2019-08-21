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Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру.

Об этом он заявил во вторник в Таллине после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза (ЕС), но и входящие в Сообщество страны Балтии.

«Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами — такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же»,  — заявил Г.Науседа журналистам после своего визита в Эстонию.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует «официальных или неформальных» консультационных форумов между странами Балтии.

Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.

«Россия, её агрессивное поведение на Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине, очевидны», — подчеркнул он.

Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.

«И я действительно вижу, что это — один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с  людьми другого сорта», — сказал он.

BNS

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