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Г. Науседа обратился к протестующим у Сейма

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Президент Гитанас Науседа призывает митинующих у Сейма создать условия для выхода парламентариев из Сейма.

«Демократия — это не анархия. Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует навешивать ярлыки на граждан, а аргументированно разъяснять свои решения, даже если это отнимает много времени, энергии, а иногда даже может показаться бессмысленным. Но демократия — это не анархия. Свобода слова — это не слово оскорбления, а свобода протеста — это не свобода насилия », — написал во вторник вечером глава государства в Facebook.

По словам президента, Литва сталкивается с серьезными вызовами, гнев и разногласия — это то, что в очень ответственное время ослабляет наше государство.

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«Я не оправдываю блокирование Сейма. Я призываю вас цивилизованно созать условия для выхода парламентариев из Сейма», — написал Г. Науседа.

Во вторник митингующие у Сейма заблокировали выходы из здания парламента и выход со двора.

Протестующие заблокировали выходы как из третьего, так и из второго здания Сейма. Они окружают уходящих парламентариев, кричат ​​«Позор!», Свистят, критикуют их позицию.

Участники митинга перекрывают выход со двора, депутаты не могут покинуть его на своих автомобилях.

Несколько тысяч человек собрались в Сейме во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

Информация ЛК по сообщению BNS

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