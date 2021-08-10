Г. Науседа обратился к протестующим у Сейма

Президент Гитанас Науседа призывает митинующих у Сейма создать условия для выхода парламентариев из Сейма.
«Демократия — это не анархия. Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует навешивать ярлыки на граждан, а аргументированно разъяснять свои решения, даже если это отнимает много времени, энергии, а иногда даже может показаться бессмысленным. Но демократия — это не анархия. Свобода слова — это не слово оскорбления, а свобода протеста — это не свобода насилия », — написал во вторник вечером глава государства в Facebook.
По словам президента, Литва сталкивается с серьезными вызовами, гнев и разногласия — это то, что в очень ответственное время ослабляет наше государство.
«Я не оправдываю блокирование Сейма. Я призываю вас цивилизованно созать условия для выхода парламентариев из Сейма», — написал Г. Науседа.
Во вторник митингующие у Сейма заблокировали выходы из здания парламента и выход со двора.
Протестующие заблокировали выходы как из третьего, так и из второго здания Сейма. Они окружают уходящих парламентариев, кричат «Позор!», Свистят, критикуют их позицию.
Участники митинга перекрывают выход со двора, депутаты не могут покинуть его на своих автомобилях.
Несколько тысяч человек собрались в Сейме во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.
Информация ЛК по сообщению BNS