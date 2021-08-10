Г. Науседа обратился к протестующим у Сейма

«Я не оправдываю блокирование Сейма. Я призываю вас цивилизованно созать условия для выхода парламентариев из Сейма», — написал Г. Науседа.

Во вторник митингующие у Сейма заблокировали выходы из здания парламента и выход со двора.

Протестующие заблокировали выходы как из третьего, так и из второго здания Сейма. Они окружают уходящих парламентариев, кричат ​​«Позор!», Свистят, критикуют их позицию.

Участники митинга перекрывают выход со двора, депутаты не могут покинуть его на своих автомобилях.

Несколько тысяч человек собрались в Сейме во вторник, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

Информация ЛК по сообщению BNS