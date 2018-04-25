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Г.Науседа обратит внимание на тех, кто в сейме поддержит его инициативы

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа обратит большое внимание на то, кто поддержит в парламенте его инициативы по бюджету следующего года, и это может повлиять на общение после выборов в сейм, утверждает советник главы государства Повилас Мачюлис. 

«Я думаю, что многое будет видно во время рассмотрения бюджета, во время которого немалая часть инициатив президента воплотится или не воплотиться. Полагаю, что президент обратит на это большое внимание: кто поддерживает эти идеи, кто не поддерживает. В каком-то смысле хорошие отношения основываются на совместной работе», – заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas старший советник президента П. Мачюлис, отвечая на вопрос о том, кто является опорой президента в парламенте. 

«Если удастся добиться хороших результатов в отношении выдвинутых президентом идей, я считаю, что могут установиться определенные контакты, которые в любом случае посредством хороших отношениях будут влиять и после парламентских выборов», – сказал он.

По словам П. Мачюлиса, сейчас Г. Науседа общается с представителями всех парламентских партий. По его словам, глава государства не стремиться связать себя с одной или с несколькими политическими силами. 

«Он точно не будет стремиться к тому, чтобы связать себя с политической партией, основная опора – это поддержка людей. Если они будет большой и далее, любая привязка к одной или нескольким политическим партиям президенту не нужна», – сказал советник.

Однако он признал, что поддержка в сейме нужна, чтобы принять выдвигаемые президентом законопроекты. 

П. Мачюлис также подтвердил, что Г. Науседа не участвует в создании ни одной политической силы, а лишь поощряет всех людей участвовать в политике. 

Экономист Г. Науседа на президентских выборах в мае этого года участвовал как независимый кандидат. 

Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года.

BNS
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