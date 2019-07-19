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Г. Науседа обсудил формирование Кабмина с лидерами правящих

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа встретился с лидерами партий, сформировавших правящую коалицию, чтобы обсудить принципы образования правительства.  

«На встрече обсуждили актуальные вопросы и принципы формирования правительства», – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас. 

Когда Г. Науседа приступил к выполнению президентских обязанностей, правительство Саулюса Сквярнялиса вернула ему свои полномочия. 

Правящие «аграрии» договорились сформировать обновленное правительство вместе с социал-трудовиками, представителями партий «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. 

Президент должен будет утвердить состав нового правительства. 

BNS

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