Г. Науседа обсудил формирование Кабмина с лидерами правящих

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа встретился с лидерами партий, сформировавших правящую коалицию, чтобы обсудить принципы образования правительства.
«На встрече обсуждили актуальные вопросы и принципы формирования правительства», – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас.
Когда Г. Науседа приступил к выполнению президентских обязанностей, правительство Саулюса Сквярнялиса вернула ему свои полномочия.
Правящие «аграрии» договорились сформировать обновленное правительство вместе с социал-трудовиками, представителями партий «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.
Президент должен будет утвердить состав нового правительства.BNS