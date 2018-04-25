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TOP,Бизнес,Новости,Политика

Г.Науседа обсудил инвестиционные возможности с японской бизнес-делегацией

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился в пятницу с представителями объединяющей 1,6 тыс. промышленных предприятий Японии федерацией Keidanren и представит им инвестиционные возможности в Литве.

«Это ответный визит после посещения Токио, где глава государства в октябре открыл Литовско-Японский бизнес-форум, встретился с руководством этой бизнес-федерации и компаний, представил инвестиционные возможности и пригласил их посетить Литву», — информирует администрация президента.

Как говорится в сообщении, Япония является важнейшим политическим и экономическим партнёром Литвы в Азии, с которой отношения становятся всё более интенсивными.

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С представителями Keidanren встретятся также министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

По утверждению Минтранса, японские компании могли бы инвестировать в Литву, страна заинтересована в привлечении транзитных грузов из Японии, кроме того, она хочет привлечь японские контейнерные перевозки, сделав Клайпедский порт главным контейнерным распределительным портом на Балтийском море.

Кроме того, предполагается пригласить японские компании участвовать в тендерах проекта Rail Baltica.

С миссией Keidanren в Литву прибыли руководители 14 японских компаний, таких как Sumitomo, Mitsubishi, TEPCO, Hitachi, Japan Airlines и др.

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