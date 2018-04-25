Г.Науседа обсудил инвестиционные возможности с японской бизнес-делегацией

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился в пятницу с представителями объединяющей 1,6 тыс. промышленных предприятий Японии федерацией Keidanren и представит им инвестиционные возможности в Литве.

«Это ответный визит после посещения Токио, где глава государства в октябре открыл Литовско-Японский бизнес-форум, встретился с руководством этой бизнес-федерации и компаний, представил инвестиционные возможности и пригласил их посетить Литву», — информирует администрация президента.

Как говорится в сообщении, Япония является важнейшим политическим и экономическим партнёром Литвы в Азии, с которой отношения становятся всё более интенсивными.