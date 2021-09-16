Г. Науседа обсудил с А. Меркель вопросы миграции, безопасности

«Так что вопрос миграции по-прежнему очень важен и нам нужны решения, которые мы должны найти все вместе», – отметил Г. Науседа.

Он также информировал канцлера, что на предстоящих в октябре встречах Европейского совета с участием А. Меркель Литва намерена поднять вопрос об обновлении миграционной политики.

Лидеры на встрече также обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества. Г. Науседа говорит, что во время встречи с удовлетворением отметил прекрасное сотрудничество и инвестиции Германии в военную инфраструктуру, а также отметил, что для союзнических военных в Литве стараются создать самые благоприятные условия.

«Это особенно важно в нынешнее нелегкое время, когда мы не только сталкиваемся с гибридными атаками, но и видим военные учения, которые заканчиваются на этой неделе – «Запад-2021″, так что эта солидарность, которую мы ощущаем в формате НАТО, она для нас бесконечно важна, она для нас жизненно важна», – говорит президент Литвы.

Как говорится в сообщении президентского офиса, Г. Науседа поблагодарил А. Меркель за вклад Германии в обеспечение безопасности Литвы, активное участие в натовской политике обороны и сдерживания, а также за командование размещенными в Литве силами расширенного передового присутствия НАТО.

Во время встречи Г. Науседа также упомянул, что увеличивающиеся ежегодно двусторонняя торговля и инвестиции свидетельствуют о потенциале экономического сотрудничества стран, особенно в областях инженерии и автомобильной промышленности, информационных, «зеленых» и финансовых технологий, биотехнологий.

Как сообщает ведомство президента, лидеры обсудили и энергетические темы, уделив особое внимание вопросам энергетической независимости от третьих стран и небезопасной Белорусской АЭС, а также предотвращения попадания на внутренний рынок ЕС электроэнергии, выработанной на этой станции.

Глава государства также говорили об отношениях с Россией, политике «Восточного партнерства» и поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.