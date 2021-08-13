Г. Науседа обсудил с главами Турции и Ирака прекращение нелегальной миграции

Президент Литвы Гитанас Науседа обсуждал меры по пресечению потоков нелегальной миграции с президентами Турции и Ирака.
Возникающие на литовско-белорусской границе проблемы из-за нелегальной миграции Г. Науседа в четверг обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирака Бархамом Салехом, сообщила администрация президента.
В сообщении отмечалось, что во время беседы с президентом Ирака Б. Салехом глава страны подчеркнул, что большинство пересекающих литовско-белорусскую границу — из Ирака, а режим Лукашенко использует этих людей как инструмент политической манипуляции.
Президент призвал президента Ирака ускорить процесс возвращения граждан Ирака из Литвы и поблагодарил правительство Ирака за принятые решения для урегулирования этой проблемы — за прекращение регулярных рейсов из Ирака в Беларусь и организацию репатриационных рейсов.
Во время беседы с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом глава страны подчеркнул, что резко увеличившиеся потоки мигрантов на границе с Литвой являются гибридной атакой, которую Беларусь использует как геополитическое оружие против всего Евросоюза.
Президент попросил Р. Т. Эрдогана использовать свое влияние в регионе и предупредить другие страны, чтобы они не верили обещаниям о легком нелегальном пути в Евросоюз и не принимали участия в нелегальных миграционных схемах, которые организуют криминальные структуры.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.