Г. Науседа обсудил с главами Турции и Ирака прекращение нелегальной миграции

Президент призвал президента Ирака ускорить процесс возвращения граждан Ирака из Литвы и поблагодарил правительство Ирака за принятые решения для урегулирования этой проблемы — за прекращение регулярных рейсов из Ирака в Беларусь и организацию репатриационных рейсов.

Во время беседы с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом глава страны подчеркнул, что резко увеличившиеся потоки мигрантов на границе с Литвой являются гибридной атакой, которую Беларусь использует как геополитическое оружие против всего Евросоюза.

Президент попросил Р. Т. Эрдогана использовать свое влияние в регионе и предупредить другие страны, чтобы они не верили обещаниям о легком нелегальном пути в Евросоюз и не принимали участия в нелегальных миграционных схемах, которые организуют криминальные структуры.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.