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Г. Науседа обсудил с главой Польши региональные вопросы

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа обсудил по телефону с главой Польши Анджеем Дудой вопросы региональной безопасности. 

Администрация президента утверждает, что главы соседних стран договорились, что польский президент на предстоящей на этой неделе встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит от имени двух стран военные силы США в Европе и выразит ожидание их укрепления.

«Польша и Литва заинтересованы в том, чтобы силы США в Европе не только сохранялись, но и увеличивались», – отметил в сообщении Г. Науседа.

«Я попросил, чтобы польский президент передал это послание на встрече с лидером США Дональдом Трампом, которая состоится 24 июня. Польша и Литва выполняют свою принципиальную установку о выделении 2% ВВП на нужды обороны, а на национальном уровне также демонстрируют решительную позицию в отношении обороны и ответственности НАТО», – сказал руководитель Литвы.

Администрация президента также отмечает, что лидеры Литвы и Польши в ходе беседы уделили внимание осуществляемой Россией политике исторического ревизионизма.

«Процессы фальсификации истории актуальны не только для нас, непосредственно пострадавших от Советского Союза, но и для наших союзников на Западе. Ведь, чем глубже историческое сознание восточных соседей тонет в фальсификациях и забвении, тем важнее для нас всех сохранение памяти», – отметил президент.

Кроме прочего, была достигнута договоренность о том, что энергетическая безопасность является и останется интересом обоих государств, а возникшая у границы Литвы Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце создает угрозу гражданам всего Евросоюза, поэтому вопросы безопасности станции необходимо поднимать на высшем уровне в ведомствах ЕС. 

«Польша поддерживает установку Литвы об отказе покупать электроэнергию с небезопасных станций третьих стран, а также выступает за отказ от покупки электроэнергии с БелАЭС», – говорится в сообщении.

Руководители страны также обсудили скорейшую синхронизацию линий электропередачи с континентальной Европой, кроме того, президент Г. Науседа поблагодарил главу Польши за укрепляющееся двухстороннее сотрудничество и пожелал удачи на предстоящих президентских выборах. 

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