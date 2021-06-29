Г. Науседа обсудил с главой сейма Польши оборону и безопасность

Как сообщает президентское ведомство, на встрече основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности. Г. Науседа подчеркнул, что геополитическое положение Литвы и Польши обязывает поддерживать максимально тесные отношения в области безопасности и обороны. По словам главы государства, Литва ценит вклад Польши в укрепление трансатлантической связи и безопасность нашего региона в контексте НАТО.

Обе страны положительно оценили результаты только что завершившейся встречи НАТО в верхах: решение продолжать политику открытых дверей НАТО и поддерживать партнеров Альянса, особенно Украину и Грузию, закрепленную позицию Альянса в отношении Беларуси и решение провести саммит НАТО в Литве.

На встрече президента и главы сейма Польши также обсуждалась ситуация в Беларуси. По словам Г. Науседы, необходимо сплотить международную поддержку гражданскому обществу Беларуси и жертвам репрессий режима. Президент обратил внимание на шантаж со стороны режима посредством нелегальной миграции в Литву и отметил, что необходимо внимательно оценивать ситуацию с безопасностью в регионе и укреплять охрану внешней границы Европейского союза (ЕС).

Глава государства также с удовлетворением отметил совпадающую точку зрения Литвы и Польши на исходящую от России угрозу и достигнутое на заседании Европейского совета принципиальное соглашение не проводить встречу России и 27 стран ЕС, пока Россия не демонстрирует никаких признаков прогресса — не обеспечиваются права человека в этой стране, продолжается нагнетание ситуации в Украине.

По словам Г. Науседы, в связи с тем, что Россия продолжает агрессивную политику в Украине, особенно важно мобилизовать политическую поддержку международного сообщества Украине. Такую возможность предоставит Конференция по реформам Украины, которая пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.