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Г. Науседа обсудил с политологами возможные изменения отношений с Беларусью

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа на заранее не объявленной встрече с политологами обсудил возможные изменения в двухсторонних отношениях с Республикой Беларусь, подтвердили в среду BNS информированные источники.  

Встреча состоялась в Президентском дворце во вторник. 

По данным BNS, во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.  

Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Белоруссии приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против Царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белорусской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники. 

Об этой встрече в повестке работы президента Литвы не сообщалось. 

Администрация президента подтвердила BNS, что такая встреча имела места. По словам представителя Г. Науседы по связям с общественностью, президент регулярно приглашает экспертов различных областей, чтобы услышать их мнение. 

«Во встрече участвовал президент, несколько его советников, были приглашены политологи. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов внешней политики в течении полуторамесячного президентства, было уделено внимание дискуссии об отношениях Литвы с Белоруссией», – сказал BNS представитель президента по связям со СМИ Антанас Бубнялис. 

Изменения в отношениях?

В минувшем месяце Г. Науседа упоминал, что готов добиваться улучшения отношений с Беларусью, но одновременно подчеркнул, что будет придерживаться строгой позиции по блокированию импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. 

«Я убежден, что мы не должны закупать электроэнергию с небезопасно построенной электростанции, поскольку это угроза нашим жителям, это угроза нашей безопасности», – сказал журналистам Г. Науседа 16 июля в Варшаве, отвечая на вопрос BNS. 

«Но если возможно улучшить отношения при наличии этой составляющей, этого фактора, я готов это сделать», – добавил глава государства.

Тогда он сказал, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. По словам президента, сейчас Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.

«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», – сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте во время своего первого срока полномочий несколько раз встречалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

Потом она изменила свою позицию и остановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен по причине тесных связей Минска с Россией и БелАЭС – с этим ее решением были не согласны не только другие руководители страны, но и министры иностранных дел.  

В прошлом году Литва блокировала соглашение об основах отношений между Беларусью и Евросоюзом. 

На этой неделе СМИ сообщили, что вскоре в Беларусь прибудет советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. 

BNS

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