Г. Науседа обсудил с В. Зеленским ситуацию на границе Литвы, Украины

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским напряженную ситуацию с нелегальной миграцией на границе Литвы и Беларуси.

Во время телефонной беседы президенты также обсудили движение вооруженных сил России у восточной границы Украины, информировало президентское ведомство.

Г. Науседа в беседе с украинским лидером подчеркнул, что сегодня имеет место исключительно сложная ситуация на границе Европейского союза (ЕС) и Беларуси, когда тысячи прилетевших с Ближнего Востока и из Африки людей «караванами направлены штурмовать границу ЕС».

По словам Г. Науседы, множество видеозаписей, фотографий и других доказательств демонстрируют участие вооруженных должностных лиц Беларуси в управлении потоками прибывших в Беларусь людей и направлении их на определенные участки границы Польши, Литвы и Латвии.

«Нарастание угрозы на границе с Беларусью не является проблемой только Польши или Литвы – это дело всего ЕС и вопрос безопасности всего региона», – сказал литовский руководитель.

Президенты также обсудили движение вооруженных сил России у восточной границы Украины.

Как утверждает президентское ведомство, руководители Литвы и Украины пришли к единому мнению, что ухудшение ситуации на границе требует «безотлагательных решений и действий на европейском и международном уровне», поэтому необходимо скоординировать действия и оказывать давление на ведомства ЕС и международное сообщество.

Президент также поблагодарил главу Украины за поддержку и предлагаемую помощь в отражении предпринимаемой белорусским режимом гибридной атаки.

Лидеры двух стран также обсудили «вызывающую обеспокоенность в гуманитарном отношении» ситуацию находящегося сейчас в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

С понедельника на границе с Польшей с белорусской стороны скопились тысячи нелегальных мигрантов. Из-за опасений подобного сценария и на границе Беларуси с Литвой со среды в приграничных с Беларусью самоуправлениях и на участке границы введено чрезвычайное положение, дежурят укрепленные силы пограничников и военных.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно иракцы. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной атакой.

В свою очередь, Украина на прошлой неделе заявила, что Россия после военных учений оставила десятки тысяч военных недалеко от ее границы, чтобы оказывать давление на соседнюю страну, в социальных сетях появились видеозаписи массовой переброски военной техники в юго-западной части России вблизи Украины.