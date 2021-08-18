Г. Науседа обсудил со спикером ЕП потребность в изменениях миграционной политики ЕС

Г. Науседа отметил, что необходимо сохранять принципиальную и единую позицию ЕС в отношении Беларуси.

Президент Литвы обратил внимание Д. Сассоли на то, что, хотя ситуация на границе Литвы стабилизировалась, режим Беларуси направляет потоки мигрантов в соседние страны — в Латвию и Польшу.

Также на встрече обсуждались отношения с Россией, проблемы небезопасной Белорусской АЭС и преграждение попадания ее электроэнергии в ЕС, стратегические направления Восточного партнерства и ситуацию в Афганистане.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.