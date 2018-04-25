Г.Науседа обсудит с архиепископом подготовку к празднованию Пасхи

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский президент Гитанас Науседа в четверг обсудит с главой Конференции епископов Литвы, архиепископом Гинтарасом Грушасом подготовку к празднованию Пасхи.

«Во время встречи президент поинтересуется подготовкой к Пасхе, которую в этом году мы будет праздновать иначе», – сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.

Он отметил, что на встрече также пойдет речь об общественном факторе, добровольческих инициативах и важности солидарности в период карантина.

С целью сокращения распространения коронавируса власти страны призывают жителей оставаться на Пасху дома, в праздничные дни также будет ограничен въезд во все города и городки Литвы.

По причине угрозы распространения коронавируса в стране объявлен карантин с 16 марта, его действие продлено до полуночи 27 апреля.