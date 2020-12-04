Г. Науседа обсудит с И. Шимоните формирование правительства

Президент уже обсуждал кандидатов в министры с И. Шимоните во вторник.

После той встречи А. Бубнялис заявил, что у президента есть сомнения относительно некоторых кандидатов в министры. Конкретные фамилии он не назвал, но заверил, что было договорено искать других кандидатов.

Сама И. Шимоните сказала, решение об этом будет принято после того, как президент встретится со всеми претендентами в министры.

После утверждения сеймом кандидатуры премьера и назначения его президентом премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить сейму составленную им и утвержденную президентом программу правительства.