Г. Науседа обсудит с И. Шимоните формирование правительства

Президент Гитанас Науседа закончил встречи с кандидатами в министры и в пятницу обсудит формирование правительства с назначенной премьер-министром Ингридой Шимоните.
«Президент изложит свое мнение о предложенных кандидатах премьеру», — сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
В четверг президент закончил встречи со всеми 14 кандидатами в министры.
Президент уже обсуждал кандидатов в министры с И. Шимоните во вторник.
После той встречи А. Бубнялис заявил, что у президента есть сомнения относительно некоторых кандидатов в министры. Конкретные фамилии он не назвал, но заверил, что было договорено искать других кандидатов.
Сама И. Шимоните сказала, решение об этом будет принято после того, как президент встретится со всеми претендентами в министры.
После утверждения сеймом кандидатуры премьера и назначения его президентом премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить сейму составленную им и утвержденную президентом программу правительства.