Г. Науседа обсудит с Кабмином, профсоюзами и бизнесом задачи осенней сессии сейма

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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В среду президент Литвы Гитанас Науседа встретится с кабинетом министров под руководством премьера Саулюса Сквернялиса, с представителями профсоюзов и бизнес-ассоциаций, чтобы обсудить задачи осенней сессии парламента.

Как правительство, так и президент заявляют, что рассматриваемый на осенней сессии бюджет следующего года должен снизить социальное отчуждение, однако есть разногласия по поводу источников финансирования этих социальных расходов.

«Будут обсуждаться возможности более тесного сотрудничества президентской администрации и Кабинета министров, а также приоритетные задачи сессии сейма, подготовленные и готовящиеся проекты правовых актов», – сказал BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.

На предстоящих позднее встречах свои предложения, которые будут вынесены на осеннюю сессию, обсудит с представителями профсоюзов и бизнес-ассоциаций.

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, с представителями этих организаций будут обсуждаться касающиеся их предложения главы государства.

По его словам, в первой встрече примут участие представители Конфедерации профсоюзов Литвы и профсоюзов «Солидарность» (Solidarumas) и «Содружество» (Sandrauga).

Позднее президент встретится с членами Литовских конфедераций работодателей, бизнеса, промышленности, а также с представителями Совета малого и среднего бизнеса, Форума инвесторов.

Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами.

Он предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

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