Г. Науседа обсудит с лидерами ЕС обуздание ситуации с COVID-19

В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с лидерами стран Евросоюза действия сообщества по контролю над ситуацией с COVID-19.
На удаленном заседании Совета руководителей ЕС внимание будет уделено приобретению вакцины от COVID-19 и слаженной реализации стратегий вакцинации в государствах-членах.
В среду правительство, утвердившее согласованные позиции страны, сообщило, что также намерено вести консультации об ускорении вакцинации, отслеживании мутаций вируса, о возможностях повышения мощностей по производству прививок, а также возможности делиться вакцинами с третьим странами.
Главы государств также планируют обсудить координированную коммуникацию и борьбу с дезинформацией с тем, чтобы повысить доверие общества к вакцине, рассмотреть шаги по возможному координированному смягчению ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации.
Среди возможных мер рассматривается анкета места нахождения пассажира или сертификат о вакцинировании, которые могли бы облегчить поездки.