Г. Науседа обсудит с лидерами ЕС обуздание ситуации с COVID-19

Главы государств также планируют обсудить координированную коммуникацию и борьбу с дезинформацией с тем, чтобы повысить доверие общества к вакцине, рассмотреть шаги по возможному координированному смягчению ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Среди возможных мер рассматривается анкета места нахождения пассажира или сертификат о вакцинировании, которые могли бы облегчить поездки.