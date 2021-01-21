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Г. Науседа обсудит с лидерами ЕС обуздание ситуации с COVID-19

Nuotrauka lrp.lt

В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с лидерами стран Евросоюза действия сообщества по контролю над ситуацией с  COVID-19. 

На удаленном заседании Совета руководителей ЕС внимание будет уделено приобретению вакцины от COVID-19 и слаженной реализации стратегий вакцинации в государствах-членах. 

В среду правительство, утвердившее согласованные позиции страны, сообщило, что также намерено вести консультации об ускорении вакцинации, отслеживании мутаций вируса, о возможностях повышения мощностей по производству прививок, а также возможности делиться вакцинами с третьим странами.  

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Главы государств также планируют обсудить координированную коммуникацию и борьбу с дезинформацией с тем, чтобы повысить доверие общества к вакцине, рассмотреть шаги по возможному координированному смягчению ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации. 

Среди возможных мер рассматривается анкета места нахождения пассажира или сертификат о вакцинировании, которые могли бы облегчить поездки. 

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