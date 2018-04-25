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TOP,Новости,Экономика

Г.Науседа обсудит с министрами и вице-главой ЕК будущий бюджет Евросоюза

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа обсудит вместе с членами правительства и вице-председателем Еврокомиссии (ЕК) предложение многолетней финансовой программы Евросоюза и План восстановления Европы.   

По словам представителя президента Литвы по связям с общественностью Антанаса Бубнялиса, во встрече примут участие министры финансов, сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, экономики и инноваций, образования и иностранных дел, а также вице-министр транспорта. 

«На встрече будут обсуждаться действия и позиции Литвы по многолетней финансовой программе и инструменту восстановления Европы, состоится обмен мнениями о приоритетах в Литве», – сказал BNS А. Бубнялис. 

Позднее президент обсудит по телефону с вице-председателем ЕК Валдисом Домбровскисом экономические прогнозы, ожидания ЕК в связи с возможными изменениями на рынке труда в Литве и сокращением доходов населения, отчет ЕС об экономическом кризисе и многолетний бюджет ЕС. 

В конце мая ЕК представила предложение учредить Фонд восстановления Европы в 750 млрд евро. В нем 500 млрд евро составят субсидии, а 250 млрд евро — кредиты. Вместе с этим фондом ЕК представила и обновленный проект бюджета ЕС на  2021-2027 годы.

Судя по представленным документам, в Литвы не будет существенных изменений в финансировании политики смычки, сельского хозяйства, закрытия Игналинской АЭС, однако повышается помощь в рамках инфраструктурной программы CEF, из которой большая часть средств направляется на финансирование проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica.

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