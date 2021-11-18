Г. Науседа обсудит с послами стран НАТО ситуацию на границе с Беларусью

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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг обсудит ситуацию на границе с Беларусью с послами НАТО, резиденции которых находятся в стране.

По словам представителя президента по связям с общественностью Ридаса Ясюлениса, с послами будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе.

«Во время встречи с послами стран НАТО, резиденция которых находится в Вильнюсе, президент обсудит ситуацию с безопасностью в регионе, гибридную атаку на восточные границы НАТО и ЕС, а также возможности разрешения гуманитарного кризиса, сознательного создаваемого белорусским режимом», – сказал он.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов, почти 7 тыс. иностранцев были развернуты на границе. Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

На прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей собралось несколько тысяч мигрантов. Они разбили лагеря на границе и постоянно пытаются прорваться через ограждение, чтобы попасть в Польшу.

Власти Литвы опасаются аналогичного сценария на литовской границе с Беларусью, поэтому на приграничных территориях было введено чрезвычайное положение.