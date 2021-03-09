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Г. Науседа обсудит с правлением сейма задачи на весеннюю сессию

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник обсудит с правлением сейма задачи начинающейся на этой неделе весенней сессии парламента. 

Глава государства предлагает на этой сессии сейму шесть проектов изменений к законам, связанные с публичными закупками, борьбой с коррупцией, налогами и работой судов. Правительство, в свою очередь, намерено предложить более 110 инициатив. 

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На первое заседание весенней сессии сейм соберется в среду. 

Согласно решению правления сейма с 10 марта по 30 июня планируется провести 50 заседаний. 

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Ежегодно сейм собирается на две очередные сессии — весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия начинается 10 марта и завершается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. 

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