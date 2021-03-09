Г. Науседа обсудит с правлением сейма задачи на весеннюю сессию

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник обсудит с правлением сейма задачи начинающейся на этой неделе весенней сессии парламента.

Глава государства предлагает на этой сессии сейму шесть проектов изменений к законам, связанные с публичными закупками, борьбой с коррупцией, налогами и работой судов. Правительство, в свою очередь, намерено предложить более 110 инициатив.