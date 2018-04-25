Г. Науседа обсудит с Ш. Мишелем возможность созыва саммита ЕС по Беларуси

Литовский президент Гитанас Науседа обсудить с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередной встречи Евросоюза (ЕС) в верхах по этому вопросу.

«Президент обсудит с Ш. Мишелем ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередного (заседания) Европейского совета по этому вопросу», — сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

В Беларуси две последних ночи проходили акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.

Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник утром приехала в Литву.