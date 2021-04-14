Г. Науседа обсудит ситуацию в Украине с министрами, членами сейма, разведкой

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Литовский президент Гитанас Науседа в среду встретится с руководителями ведомств, формирующих внешнюю политику и политику в сфере национальной безопасности, разведывательных служб, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на границе России.

На встрече также будут обсуждаться вероятные сценарии развития ситуации и позиция Литвы.

Во встрече примут участие министр обороны Арвидас Анушаускас, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, глава Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис и руководитель Второго департамента оперативных служб при Минобороны Элегиюс Паулавичюс.

Киев и его союзники на Западе обвиняют Россию в том, что в последние недели она стягивает десятки тысяч своих военных к границе с Украиной, а блок НАТО призвал Россию остановить эту «неоправданную» концентрацию сил.

В свою очередь, Москва говорит, что дислоцирует своих военных вдоль западной границы «для учений», в ответ на «представляющие угрозу» действия НАТО.