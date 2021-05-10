Г. Науседа обсудит в рамках «Бухарестской девятки» готовность к саммиту НАТО

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа примет участие во встрече так называемой «Бухарестской девятки».

Эта встреча будет посвящена подготовке к июньскому саммиту НАТО в Брюсселе, сообщил BNS советник президента Ридас Ясюлёнис.

«Глава государства с лидерами других стран так называемого Восточного фланга НАТО обсудит и оценит имеющуюся ситуацию с безопасностью, а также вызовы обороны и сдерживания, поскольку они становятся все более актуальными в контексте агрессивных действий России», – сказал он.

В «Бухарестскую девятку» входят девять стран Восточного фланга НАТО. Формат был создан в 2015 году, в качестве реакции на агрессию России в Украине. На регулярных встречах, которые проводятся на различных уровнях, обсуждаются потребности обороны и сдерживания Восточного фланга, самые актуальные вопросы политики безопасности.