Г. Науседа обсудит вклад военных в управление миграционным кризисом

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Президент Гитанас Науседа во вторник обсудит с министром обороны и главнокомандующим вклад военных в управление миграционным кризисом.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сообщил, что глава страны обсудит с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и главнокомандующим генералом-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом «привлечение армии к исполнению функций поддержки во время экстремальной ситуации».

Из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси в Литве объявлена экстремальная ситуация.

Ранее сообщалось, что армия передала для размещения и охраны мигрантов палатки и другие средства, военные вместе с пограничниками патрулируют в приграничных районах, а в ближайшее время они должны будут помогать охранять места размещения мигрантов.